Scuola: l’Unione Nazionale Consumatori contro le borracce (Di martedì 20 ottobre 2020) No alle borracce di acciaio e di alluminio nelle scuole, almeno fino a quando non si avranno certezze sui loro effetti sulla salute di bambini e ragazzi e una normativa specifica approvata da più ministeri. La proposta di bloccare la distribuzione delle bottigliette green arriva dall’Unione Nazionale Consumatori, che ha presentato un’istanza al ministero della Scuola, al ministero della Salute e al ministero dello Sviluppo economico. La richiesta è quella di bloccare la distribuzione delle borracce nelle scuole. Sono molti, infatti, gli istituti di ogni grado che, grazie a campagne promosse dalle istituzioni e in alcuni casi da aziende private, regalano agli studenti bottiglie termiche per limitare l’utilizzo della plastica e ridurre l’impatto delle nostre azioni ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 ottobre 2020) No alledi acciaio e di alluminio nelle scuole, almeno fino a quando non si avranno certezze sui loro effetti sulla salute di bambini e ragazzi e una normativa specifica approvata da più ministeri. La proposta di bloccare la distribuzione delle bottigliette green arriva dall’Unione, che ha presentato un’istanza al ministero della, al ministero della Salute e al ministero dello Sviluppo economico. La richiesta è quella di bloccare la distribuzione dellenelle scuole. Sono molti, infatti, gli istituti di ogni grado che, grazie a campagne promosse dalle istituzioni e in alcuni casi da aziende private, regalano agli studenti bottiglie termiche per limitare l’utilizzo della plastica e ridurre l’impatto delle nostre azioni ...

riviera24 : Sanificazione alla struttura, l’Unione Sportiva Camporosso sospende l’attività della scuola calcio per tutta la set… - PensaliberoIt : Dopo avere per decenni criminalizzato il privato con assurdo orgoglio statalista ora fanno appello ai privati, in s… - Andunedhel : Frezza: l'Unione Europea ci manda a dire che 'crede fortemente nel potenziale trasformativo del''istruzione'. E' su… - luchacontinua2 : Ramallah: Mercoledì scorso, l’esercito israeliano ha demolito una scuola elementare finanziata dall’Unione Europea … - 71locatelli : 'Perina: le regioni pensano solo a non mandare i ragazzi a scuola per non intasare i bus'. CI SARA' un politico, de… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola l’Unione Roma, povertà educativa: Parte il progetto Lavori in Corso: I ragazzi e la loro comunità protagonisti della rigenerazione degli spazi l'eco di caserta