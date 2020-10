Scuola, i docenti chiedono il rinvio del concorso: 'Arginare i danni di quella che si configura come bomba di contagi' (Di martedì 20 ottobre 2020) commenta Napoli, le mamme e gli autisti di bus protestano contro la chiusura delle scuole Ansa 1 di 21 Ansa 2 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 21 di 21 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 ottobre 2020) commenta Napoli, le mamme e gli autisti di bus protestano contro la chiusura delle scuole Ansa 1 di 21 Ansa 2 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 21 di 21 ...

GiaDominici : RT @FPA_net: #RestartItalia @GiaDominici Come ha reagito la #scuola in emergenza covid? #DanieleManni: non mi aspettavo una tale capacità… - marinabbasta : RT @FPA_net: #RestartItalia @GiaDominici Come ha reagito la #scuola in emergenza covid? #DanieleManni: non mi aspettavo una tale capacità… - marinabbasta : RT @FPA_net: #DanieleManni arrivato 3° tra 10 finalisti docenti di imprenditorialità, tutti universitari. Come ci si arriva ad esserlo? Tut… - AndyReMagio : RT @FPA_net: #RestartItalia @GiaDominici Come ha reagito la #scuola in emergenza covid? #DanieleManni: non mi aspettavo una tale capacità… - FPA_net : #RestartItalia @GiaDominici Come ha reagito la #scuola in emergenza covid? #DanieleManni: non mi aspettavo una tal… -