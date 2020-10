Scuola, gli effetti del virus si vedono eccome. A partire da silenzio innaturale e corridoi deserti (Di martedì 20 ottobre 2020) corridoi deserti: studenti e personale, tutti debitamente mascherati, in transito nei cambi d’ora con fare circospetto e frettoloso, l’aula come l’isoletta per il naufrago. Sfuma il ricordo delle chiassose adunanze di soggetti variamente mischiati, chi cacciato dall’aula dove faceva casino impedendo la lezione, chi in attesa del sostituto del prof malato, chi in allerta per le retate cicliche della presidenza e dei collaboratori, a caccia degli imboscati nei gabinetti o al bar ora chiuso. Porte delle aule aperte, così che intravedi l’assetto-Covid della scolaresca. Anche qui silenzio innaturale, la voce dell’insegnante, a volte quella dell’interrogato. Fruscii di libri e quaderni aperti, dita che si muovono frenetiche e di nascosto sulle tastiere degli smartphone, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020): studenti e personale, tutti debitamente mascherati, in transito nei cambi d’ora con fare circospetto e frettoloso, l’aula come l’isoletta per il naufrago. Sfuma il ricordo delle chiassose adunanze di soggetti variamente mischiati, chi cacciato dall’aula dove faceva casino impedendo la lezione, chi in attesa del sostituto del prof malato, chi in allerta per le retate cicliche della presidenza e dei collaboratori, a caccia degli imboscati nei gabinetti o al bar ora chiuso. Porte delle aule aperte, così che intravedi l’assetto-Covid della scolaresca. Anche qui, la voce dell’insegnante, a volte quella dell’interrogato. Fruscii di libri e quaderni aperti, dita che si muovono frenetiche e di nascosto sulle tastiere degli smartphone, il ...

sbonaccini : #Scuola, in #EmiliaRomagna test sierologici per il #Covid19 rapidi e gratuiti per studenti e familiari, direttament… - BentivogliMarco : Ho appreso che durante la trasmissione su rai2 di ieri #ifattivostri un video su gli abusi sui minori consumati all… - marcotravaglio : SEMBRA IERI Sembra ieri che tutti dicevano: sacrifichiamo tutto tranne la scuola, smart working per tutti ma non pe… - leeyumsmjle : RT @Nicknameless_: Ma che cazzo criticate i liceali che si lamentano della situazione a scuola se avete iniziato l'uni da due mesi e 5 mesi… - ilfattoblog : Scuola, gli effetti del virus si vedono eccome. A partire da silenzio innaturale e corridoi deserti -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola gli Vaia (Spallanzani): «Mezzi militari per portare a scuola gli studenti» Corriere della Sera Dpcm, palestre e piscine «rimandate». Movida, potere ai sindaci. Stop a sport dilettantistici di squadra

Nuovo Dpcm, i sindaci dispongono la chiusura al pubblico per il rischio Covid, dopo le ore 21, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta ...

Sorgenia, uno spot online con Bebe Vio per studenti e insegnanti

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 18.0px Helvetica; min-height: 22.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 18.0px Helvetica} Ha preso il ia il 19 ottobre la nuova ...

Nuovo Dpcm, i sindaci dispongono la chiusura al pubblico per il rischio Covid, dopo le ore 21, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta ...p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 18.0px Helvetica; min-height: 22.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 18.0px Helvetica} Ha preso il ia il 19 ottobre la nuova ...