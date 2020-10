Sconcerti | “Mai vista una Juventus così | non certo con Sarri”

Leggi su sportface

(Di martedì 20 ottobre 2020) Il pareggio rimediato contro il Crotone ha scatenato le critiche contro ladi Andrea Pirlo. Ne ha parlato anche Mariosu Calciomercato.com, paragonando la squadra di oggi a quella di Sarri. “Non mi è chiara l’idea di gioco di Pirlo” spiega, “se uno guardava il derby di Milano e poi vedeva lac’era un abisso. A Crotone non c’è mai stato il segnale di una squadra. Io credo che l’espulsione di Chiesa sia stata eccessiva, ma la Juve non c’è mai stata. Non ho mai visto una Juve così, noncon Sarri“.