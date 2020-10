Sconcerti: Il silenzio degli stadi vuoti aiuta gli attaccanti, ma penalizza i difensori (Di martedì 20 ottobre 2020) Mario Sconcerti sulle pagine del Corriere della Sera riflette sul nostro calcio in temo di pandemia partendo da un dato inconfutabile, da dopo il lockdown si segna di più e non poco di più. Nelle dodici giornate dell’ultima estate sono state segnate 392 reti contro le 326 della stagione scorsa nello stesso periodo. Nelle prime quattro giornate di questo campionato sono state segnate 136 reti in 37 partite (mancano Genoa-Torino e i due 3-0 a tavolino di Verona-Roma e Juve-Napoli), un numero mai registrato Il motivo? Sconcerti riconosce che non vi sono molte differenze, se non l’assenza di pubblico allo stadio. Il calcio del silenzio dunque produce più gol, ma c’è una doppia riflessione, perché 100 gol in più fatti significa anche 100 gol in più subito. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 ottobre 2020) Mariosulle pagine del Corriere della Sera riflette sul nostro calcio in temo di pandemia partendo da un dato inconfutabile, da dopo il lockdown si segna di più e non poco di più. Nelle dodici giornate dell’ultima estate sono state segnate 392 reti contro le 326 della stagione scorsa nello stesso periodo. Nelle prime quattro giornate di questo campionato sono state segnate 136 reti in 37 partite (mancano Genoa-Torino e i due 3-0 a tavolino di Verona-Roma e Juve-Napoli), un numero mai registrato Il motivo?riconosce che non vi sono molte differenze, se non l’assenza di pubblico alloo. Il calcio deldunque produce più gol, ma c’è una doppia riflessione, perché 100 gol in più fatti significa anche 100 gol in più subito. ...

napolista : Sconcerti: Il silenzio degli stadi vuoti aiuta gli attaccanti, ma penalizza i difensori Dopo il #lockdown anche il… - lubemark : RT @CampiMinati: @PierluigiPugli1 Ma De Luca non aveva imposto il silenzio stampa? E questo qua non aveva dichiarato a Sconcerti che la AsL… - marioalbanese1 : RT @CampiMinati: @PierluigiPugli1 Ma De Luca non aveva imposto il silenzio stampa? E questo qua non aveva dichiarato a Sconcerti che la AsL… - CampiMinati : @PierluigiPugli1 Ma De Luca non aveva imposto il silenzio stampa? E questo qua non aveva dichiarato a Sconcerti che… -

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti silenzio Un cappuccino con Sconcerti: il nuovo ds della Roma? Non un uomo, ma un gruppo Calciomercato.com Passava di là, in un rifugio di pace

La difesa dello Stato laico non consente oggi compromessi: cinque anni dopo, “Je suis Charlie” rimane un proclama di libertà ...

Bonifiche, comitato scrive al Noe "Ora intervengano i carabinieri"

"La salute dei cittadini non ha colore politico. Constatato il silenzio sulle bonifiche all’inizio di settembre abbiamo scritto ai carabinieri del Noe". Così il presidente del comitato ‘Il mondo nelle ...

La difesa dello Stato laico non consente oggi compromessi: cinque anni dopo, “Je suis Charlie” rimane un proclama di libertà ..."La salute dei cittadini non ha colore politico. Constatato il silenzio sulle bonifiche all’inizio di settembre abbiamo scritto ai carabinieri del Noe". Così il presidente del comitato ‘Il mondo nelle ...