Sciopero dei trasporti a Roma venerdì 23 ottobre | a rischio bus | metro e ferrovie

(Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – Venerdì 23 ottobre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale nazionale di 24 ore indetto dal sindacato Cub. A Roma l'agitazione interesserà bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacatellana-Viterbo e Termini-Centocelle. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20 durante le due fasce di garanzia.