Sci alpino | slalomiste in Senales | gigantiste ferme una settimana Piccola contrattura alla schiena per Martina Peterlini

(Di martedì 20 ottobre 2020) I prossimi due appuntamenti in Coppa del Mondo vedranno scendere in campo le tanto atteseazzurre, giovani e promettenti, assieme comunque all’esperienza di Irene Curtoni che quest’anno ha deciso di dedicarsi solo ed esclusivamente allo slalom e alle lanciatissime Bassino e Brignone. Facciamo il punto della situazione con il DT femminile dell’Italia, Gianluca Rulfi, che nello specifico segue soprattutto il gruppo élite: “Tutto a posto, le ragazze stanno bene, a parte unaper, ma nulla di grave. A Levi avremmo otto pettorali, sei più i due nominali dCoppa Europa conquistati proprio da Rossetti e. Rossetti,, Della Mea ...

Esercito : Il 1° Caporal Maggiore Marta Bassino ( Esercito ) inizia questa stagione con una bellissima vittoria nello slalom g… - Eurosport_IT : DOPPIETTA AZZURRA! ???? La nuova stagione della Coppa del Mondo inizia alla grande! Marta Bassino conquista il 1° po… - Fisiofficial : SPLENDIDE!! @BassinoMarta E @FedeBrignone PRIMA E SECONDA NEL GIGANTE DI #Soelden E' LA DODICESIMA DOPPIETTA DELLA… - gianmilan76 : Un grande in bocca al lupo allo slalomiste azzurre. Sarà la stagione della svolta? #Rossetti #slalom #CdM - OA_Sport : Un grande in bocca al lupo allo slalomiste azzurre. Sarà la stagione della svolta? #Rossetti #slalom #CdM -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Sarà il gigante parallelo di Lech-Zeurs in Austria, previsto il prossimo 13 novembre, la gara d’esordio stagionale in Coppa del Mondo per la ragazza di Puegnago del Garda, promettente slalomista, ...Virologo Roberto Burioni: "Ingiuste le critiche al premier Giuseppe Conte per l'appello a Fedez e Chiara Ferragni" ...