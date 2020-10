“Scarcerate gli attivisti” | 56 democratici Usa scrivono ad Al-Sisi E chiedono anche la liberazione di Patrick Zaki

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 ottobre 2020) “Rilasciate gli attivisti e detenuti di coscienza reclusi in carcere. La priorità degli Stati Uniti nel rapporto con l’Egitto tornerà ad essere proprio la difesa dei diritti umani”. Sebbene si tratti di una sintesi, il contenuto della lettera scritta, firmata e inviata al presidente egiziano, Abdel Fattah al-(foto) da 56 membri deidel Congresso degli Stati Uniti non fa troppi giri di parole. Basta arresti assurdi, campagne repressive senza precedenti e stop all’uso della carcerazione preventiva, lo strumento abusato dal regime del Cairo e di cui in tanti stanno pagando le conseguenze. La lettera contiene sostanza e soprattutto un annuncio: in caso di vittoria di Joe Biden alle prossime elezioni per la Casa Bianca le indicazioni sull’approccio in politica estera della prossima amministrazione ...