Sasso: 'Il centrodestra si rinnovi. Gap con la sinistra a Bari? Ripartiamo da periferie' (Di martedì 20 ottobre 2020) La coalizione conservatrice, proprio nel Barese, ha registrato il maggiore ritardo rispetto al fronte emilianista e il tema è stato oggetto delle riflessioni sulla Gazzetta di Andrea Caroppo e Mauro ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 20 ottobre 2020) La coalizione conservatrice, proprio nel Barese, ha registrato il maggiore ritardo rispetto al fronte emilianista e il tema è stato oggetto delle riflessioni sulla Gazzetta di Andrea Caroppo e Mauro ...

MargheRonzoni : RT @catlatorre: A Iseo la Giunta di centrodestra ha approvato una mozione che riconosce 160 euro mensili alle donne che non abortiscono. Il… - RosannaAnargie : RT @catlatorre: A Iseo la Giunta di centrodestra ha approvato una mozione che riconosce 160 euro mensili alle donne che non abortiscono. Il… - Elen20953109 : RT @catlatorre: A Iseo la Giunta di centrodestra ha approvato una mozione che riconosce 160 euro mensili alle donne che non abortiscono. Il… - CRISTIN71553223 : RT @catlatorre: A Iseo la Giunta di centrodestra ha approvato una mozione che riconosce 160 euro mensili alle donne che non abortiscono. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Sasso centrodestra Sasso: «Il centrodestra si rinnovi. Gap con la sinistra a Bari? Ripartiamo da periferie» La Gazzetta del Mezzogiorno Sasso: «Il centrodestra si rinnovi. Gap con la sinistra a Bari? Ripartiamo da periferie»

Rinnovamento, attenzione alle periferie e più attrattività nei confronti della società civile. Questa la ricetta per rimettere in moto il centrodestra dopo la debacle nelle ultime regionali per il dep ...

ASL 1, VACCINAZIONI PER INFLUENZA STAGIONALE: A SULMONA 500 PRENOTAZIONI FISSATE IN POCHI GIORNI

SULMONA – “500 appuntamenti fissati per la vaccinazione antinfluenzale nel giro di pochi giorni per l’area peligna e tutto il personale mobilitato nel recepire le numerose telefonate degli utenti”. Lo ...

Rinnovamento, attenzione alle periferie e più attrattività nei confronti della società civile. Questa la ricetta per rimettere in moto il centrodestra dopo la debacle nelle ultime regionali per il dep ...SULMONA – “500 appuntamenti fissati per la vaccinazione antinfluenzale nel giro di pochi giorni per l’area peligna e tutto il personale mobilitato nel recepire le numerose telefonate degli utenti”. Lo ...