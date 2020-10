Sara Croce e Hormoz Vafsi: il miliardario che rivuole indietro la lavatrice dalla modella ex fidanzata (Di martedì 20 ottobre 2020) La loro relazione era nata a ottobre e si è chiusa a giugno. Ma anche quando si tratta di una modella come Sara Croce e di un miliardario come l'iraniano Hormoz Vasfi ci possono essere piccoli ... Leggi su today (Di martedì 20 ottobre 2020) La loro relazione era nata a ottobre e si è chiusa a giugno. Ma anche quando si tratta di unacomee di uncome l'iranianoVasfi ci possono essere piccoli ...

stefanobezz : Forse pensava che stesse con lui per il suo fasciano mediterraneo e i folti capelli neri... @corriere - geppy2911 : Il dramma della Bonas SARA CROCE : 'Più di un milione di euro', il petro... - geppy2911 : Sara Croce, il dramma : 'Più di un milione di euro', il petroliere 'ragg... - AchilleMarta : Ma guarda. Il petroliere Vasfi fa causa a Sara Croce per un milione di euro: «Stava con me solo per profitto» - jonifrancesco : @M49liberorso Se invece confermano Trump: 'Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno Ogni Cristo scenderà dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Sara Croce Sara Croce/ Il suo ex, petroliere iraniano Hormoz Vasfi, chiede i danni! Ecco perché Il Sussidiario.net Piano sicurezza, pronti i tutor sulle strade provinciali

Gli incidenti, troppi, che si contano da anni, i bordi della strada e le piazzole di sosta usati come discariche, i pedoni che devono farsi il segno della croce ogni volta che attraversano. Per metter ...

sara croce 21

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...

Gli incidenti, troppi, che si contano da anni, i bordi della strada e le piazzole di sosta usati come discariche, i pedoni che devono farsi il segno della croce ogni volta che attraversano. Per metter ...Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...