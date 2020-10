Sanremo Giovani: Piero Pelù, Luca Barbarossa e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi nella giuria di AmaSanremo (Di martedì 20 ottobre 2020) Ama Sanremo Sta per cominciare il viaggio di Amadeus che porterà alla scelta dei sei Giovani che, insieme ai due vincitori di Area Sanremo, parteciperanno alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Da giovedì 29 ottobre, alle 22.45, il conduttore di Ravenna presenterà AmaSanremo, il programma che decreterà i dieci cantanti che, il prossimo 17 dicembre, si contenderanno nella finale di Sanremo Giovani i 6 posti messi a disposizione per partecipare al girone “Giovani” della kermesse canora. Fondamentale per l’esito della gara sarà la giuria, composta da 4 elementi. A giudicare i 20 Giovani, scelti tra i 61 ammessi alle audizioni live, ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 20 ottobre 2020) AmaSta per cominciare il viaggio di Amadeus che porterà alla scelta dei seiche, insieme ai due vincitori di Area, parteciperanno alla settantunesima edizione del Festival di. Da giovedì 29 ottobre, alle 22.45, il conduttore di Ravenna presenterà Ama, il programma che decreterà i dieci cantanti che, il prossimo 17 dicembre, si contenderannofinale dii 6 posti messi a disposizione per partecipare al girone “” della kermesse canora. Fondamentale per l’esito della gara sarà la, composta da 4 elementi. A giudicare i 20, scelti tra i 61 ammessi alle audizioni live, ...

