Sanremo Giovani, ecco i 20 semifinalisti: eliminato Francesco Monte (Di martedì 20 ottobre 2020) Da 61 a 20: la prima scrematura degli artisti emergenti che si sono proposti a Sanremo Giovani è stata fatta e come prevedibile è stato tagliato anche il brano di Francesco Monte, che dopo aver tentato la carriera televisiva ha cercato uno spazio nel mondo della musica. I 20 semifinalisti si sfideranno in seconda serata (dalle 22.45) su Rai Uno ogni giovedì a partire da giovedì 29 ottobre per cinque appuntamenti, fino a giovedì 26 novembre. In questo mese saranno selezionati i 10 finalisti che approderanno alla serata evento del 17 dicembre, dove saranno decretati i 6 cantanti che si esibiranno al Teatro Ariston per le nuove proposte. Ai 6 selezionati si aggiungeranno i 2 artisti provenienti dalla selezione di Area Sanremo andando così a ...

