San Giorgio la Molara, giovedì interruzione idrica (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio la Molara (BN) – La Gesesa comunica che Giovedì 22 Ottobre dalle ore 8.00 alle ore 16.00, sarà sospesa l'erogazione del servizio idrico, a causa della necessaria verifica della tenuta idraulica del serbatoio di compenso denominato Forlito. Le operazioni consisteranno nella chiusura dell'entrata e dell'uscita del serbatoio per almeno 6 ore al fine di verificare un eventuale abbassamento del livello in vasca. Le attività si rendono necessarie per scongiurare la presunta presenza di lesioni. Inoltre la Gesesa ricorda che per Emergenze e Guasti è sempre attivo h24 il numero verde 800 51 17 17 gratuito sia da rete fissa che da rete mobile.

Ultime Notizie dalla rete : San Giorgio SAN GIORGIO CANAVESE - Approfitta dell'infermità mentale di una donna per portarle via oro e soldi QC QuotidianoCanavese Volley femminile, annullato il “Trofeo De Mitri” di Serie B2

La manifestazione organizzata da Volley Angels Project sarebbe dovuta andare in scena sabato 24 ottobre. De MItri - Energia 4.0 PORTO SAN GIORGIO – Sabato 24 ottobre a Porto San Giorgio si sarebbe ...

Coronavirus Genova, i tamponi drive-through arrivano in Valpolcevera

Il nuovo "Ambulatorio Integrato" sarà prenotabile attraverso i 17 medici di medicina generale del Distretto 10 che hanno aderito all'iniziativa e che coprono un bacino di utenza di circa 20 mila ...

