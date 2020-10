Salvini stronca la folle idea dei 5 Stelle | Migranti al posto degli italiani? Complimenti

Ultime Notizie dalla rete : Salvini stronca

Affaritaliani.it

L'idea di Italia dei 5 Stelle è quella di avere sempre più migranti per svecchiare la popolazione. Matteo Salvini, leader della Lega, stenta a crederci: "Complimenti ai 5 Stelle. Oltre alla decrescita ...L’aspetto negativo dei Decreti Salvini non consiste solo nelle norme sull’immigrazione che sono appena state modificate, ma si iscrive in un ben determinato percorso di criminalizzazione della (...) ...