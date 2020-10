Salvini e smartworking: «Meglio il lavoro in presenza» (Di martedì 20 ottobre 2020) Matteo Salvini e smartworking. Potrebbe essere effettivamente un binomio funzionante, dal momento che – per quanto riguarda la sua attività in Senato – il leader della Lega ha soltanto un 11% di presenze in questa legislatura iniziata nel 2018. Invece, l’ex ministro dell’Interno cavalca un’altra ondata: quella, cioè, della linea di pensiero che sostiene che lo smartworking, in realtà, non abbia lo stesso impatto del lavoro in presenza. LEGGI ANCHE > Salvini dice che gli operai vanno a lavorare con 40 di febbre e poi ci sono gli operai in smartworking Salvini e smartworking: «Meglio il lavoro in presenza» Nella ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 20 ottobre 2020) Matteo. Potrebbe essere effettivamente un binomio funzionante, dal momento che – per quanto riguarda la sua attività in Senato – il leader della Lega ha soltanto un 11% di presenze in questa legislatura iniziata nel 2018. Invece, l’ex ministro dell’Interno cavalca un’altra ondata: quella, cioè, della linea di pensiero che sostiene che lo, in realtà, non abbia lo stesso impatto delin. LEGGI ANCHE >dice che gli operai vanno a lavorare con 40 di febbre e poi ci sono gli operai in: «ilin» Nella ...

