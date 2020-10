Salerno | sospensione idrica in tre strade della città

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– LaSistemi Spa ha comunicato che al fine di eseguire intervento di manutenzione straordinaria sulla retein Via Luigi Angrisani (angolo Via Tanagro) si rende necessario sospendere l’erogazionemercoledì 21 ottobre dalle ore 9,30 alle ore 16,00 alle seguentie traverse limitrofe: Via L. Angrisani (tratto compreso tra Via G.Pepe e Via Tanagro) Via Tanagro Via Tusciano (tratto compreso tra Via Tanagro e Via L.Angrisani) L'articoloin trecittà proviene da Anteprima24.it.