Sala annuncia il coprifuoco I milanesi | Inutile se non si interviene su movida e mezzi

La parola del giorno, per Beppe Sala, è coprifuoco. Lo scrive su Facebook nella didascalia a un video messaggio di 3 minuti, in cui spiega che senza il coprifuoco in Lombardia "c'è una seria probabilità che entro fine mese dai 113 ricoveri in intensiva ne avremo 600 e soprattutto avremo 4mila ricoveri" che "ingolferebbero il sistema sanitario e impatterebbero anche sulle altre importanti cure che il sistema sanitario gestisce". Nei commenti, la maggior parte degli utenti sostiene che la decisione sia inefficace, poiché si necessitava piuttosto di un intervento sui mezzi pubblici, affollati di gente. "Con bar e ristoranti chiusi a mezzanotte già in questi giorni non si vedeva più nessuno in giro dopo quell'ora. Non era ...

E’ d’accordo anche il primo cittadino di Milano Beppe Sala che questa mattina ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram per annunciare l’urgenza della nuova misura, con particolare attenzione ...

