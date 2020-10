Rush finale per il vaccino anti Covid. Nove candidati sul filo di lana (Di martedì 20 ottobre 2020) (AGI) - Roma, 20 ott. - Il vaccino che lo Jenner Institute dell'Università di Oxford in collaborazione con la Irbm di Pomezia e AstraZeneca ha sviluppato e che, come ha annunciato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, potrebbe essere pronto già agli inizi di dicembre, non è l'unico candidato che è arrivato alla soglia dell'approvazione. In tutto sono Nove infatti i candidati vaccini che hanno raggiunto la fase III di sperimentazione ormai da più di qualche mese e tra questi alcuni sono in dirittura di arrivo. Pfizer potrebbe chiedere a fine Novembre la richiesta di autorizzazione di emergenza per la distribuzione del vaccino contro il coronavirus che sta sviluppando insieme alla società tedesca BioNTech. Lo ha fatto sapere la casa farmaceutica, i cui ... Leggi su agi (Di martedì 20 ottobre 2020) (AGI) - Roma, 20 ott. - Ilche lo Jenner Institute dell'Università di Oxford in collaborazione con la Irbm di Pomezia e AstraZeneca ha sviluppato e che, come ha annunciato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, potrebbe essere pronto già agli inizi di dicembre, non è l'unico candidato che è arrivato alla soglia dell'approvazione. In tutto sonoinfatti ivaccini che hanno raggiunto la fase III di sperimentazione ormai da più di qualche mese e tra questi alcuni sono in dirittura di arrivo. Pfizer potrebbe chiedere a finembre la richiesta di autorizzazione di emergenza per la distribuzione delcontro il coronavirus che sta sviluppando insieme alla società tedesca BioNTech. Lo ha fatto sapere la casa farmaceutica, i cui ...

Da quello di AstraZeneca a quello di Moderna, senza dimenticare i progressi fatti dalla Cina. A che punto sono i vaccini che oggi, visto anche l'aumento dei casi, sono attesi più che mai ...

Da quello di AstraZeneca a quello di Moderna, senza dimenticare i progressi fatti dalla Cina. A che punto sono i vaccini che oggi, visto anche l'aumento dei casi, sono attesi più che mai ...