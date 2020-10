Rugby, Sei Nazioni 2020: Irlanda-Italia si giocherà nonostante il lockdown (Di martedì 20 ottobre 2020) La sfida del Sei Nazioni 2020 tra Irlanda ed Italia si svolgerà regolarmente sabato 24 ottobre alle ore 16.30. nonostante la repubblica d’Irlanda tornerà in lockdown da giovedì 22 ottobre, la squadra azzurra potrà andare nel paese per giocare l’incontro. Quindi nulla da temere per il torneo che con lo slittamento del recupero della quarta giornata sarebbe stato messo in ulteriore difficoltà, ma sabato alle ore 16.30 Italiane si giocherà all’Aviva Stadium. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) La sfida del Seitraedsi svolgerà regolarmente sabato 24 ottobre alle ore 16.30.la repubblica d’tornerà inda giovedì 22 ottobre, la squadra azzurra potrà andare nel paese per giocare l’incontro. Quindi nulla da temere per il torneo che con lo slittamento del recupero della quarta giornata sarebbe stato messo in ulteriore difficoltà, ma sabato alle ore 16.30ne si giocherà all’Aviva Stadium.

