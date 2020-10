Ruba 10mila euro di gioielli su Ponte Vecchio, arrestato 29enne (Di martedì 20 ottobre 2020) Un 29enne peruviano è stato arrestato dai carabinieri per un furto di gioielli da oltre 10.000 euro messo a segno in una una gioielleria di Firenze. Nel pomeriggio del 2 ottobre il giovane, entrato ... Leggi su lanazione (Di martedì 20 ottobre 2020) Unperuviano è statodai carabinieri per un furto dida oltre 10.000messo a segno in una una gioielleria di Firenze. Nel pomeriggio del 2 ottobre il giovane, entrato ...

twittingelenaa : RT @qn_lanazione: Firenze, ruba 10mila euro di gioielli su Ponte Vecchio. Arrestato 29enne / VIDEO - qn_lanazione : Firenze, ruba 10mila euro di gioielli su Ponte Vecchio. Arrestato 29enne / VIDEO - UnioneSarda : #Firenze - Entra in gioielleria, si finge cliente e ruba diamanti per 10mila euro: in manette -

Ultime Notizie dalla rete : Ruba 10mila Ruba 10mila euro di orecchini su Ponte Vecchio, arrestato pregiudicato gonews Ruba 10mila euro di gioielli su Ponte Vecchio, arrestato 29enne

Firenze, 20 ottobre 2020 - Un 29enne peruviano è stato arrestato dai carabinieri per un furto di gioielli da oltre 10.000 euro messo a segno in una una gioielleria di Firenze. Ne ...

Ruba 10mila euro di orecchini su Ponte Vecchio, arrestato pregiudicato

Non appena segnalato l'evento alla Stazione Carabinieri di Firenze Uffizi, i militari hanno cominciato subito serrate indagini: formalizzata la denuncia di furto nella quale la commessa forniva anche ...

Firenze, 20 ottobre 2020 - Un 29enne peruviano è stato arrestato dai carabinieri per un furto di gioielli da oltre 10.000 euro messo a segno in una una gioielleria di Firenze. Ne ...Non appena segnalato l'evento alla Stazione Carabinieri di Firenze Uffizi, i militari hanno cominciato subito serrate indagini: formalizzata la denuncia di furto nella quale la commessa forniva anche ...