Rosolini | scoperta area archeologica di età ellenistica

Ultime Notizie dalla rete : Rosolini scoperta

I carabinieri della sezione Tutela patrimoni culturale di Siracusa hanno scoperto a Rosolini, in un terreno adiacente alla strada provinciale che conduce a Modica, una imponente struttura del III ...A Giulia Maria Crespi, scomparsa lo scorso luglio, è dedicata l’edizione 2020 delle Giornate FAI d’Autunno: mille aperture a contributo libero in 400 città in tutta Italia, organizzate per la prima vo ...