Rooney | che beffa | negativo al coronavirus ma costretto all’isolamento e a saltare prossime 3 gare

Ore agrodolci per Wayne Rooney, allenatore e giocatore del Derby County. Il bomber inglese stava vivendo un mezzo incubo: era stato a contatto, a sua insaputa, con una persona affetta da coronavirus generando non poca preoccupazione per il calciatore ma anche per la sua famiglia e per tutte le persone, compagni e avversari compresi, che erano stati al suo fianco in quei giorni. Per fortuna, a seguito del tampone, il centravanti è risultato negativo ma questo non gli permetterà comunque di tornare presto in campo. Infatti, Rooney dovrà rimanere in ogni caso in isolamento come prevede la legge. Attraverso un messaggio sui social, Rooney ha reso

