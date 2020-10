«Romulus» | tutto sulla serie tv Sky in protolatino uscita | cast | trama

Leggi su gqitalia

(Di martedì 20 ottobre 2020) È in dirittura d'arrivo, nuovaSky creata, diretta e prodotta da Matteo Rovere, che dopo Il primo Re si cimenta per la prima volta in una produzione televisiva, sempre per raccontare le origini di Roma. Rovere, anche sceneggiatore dellainsieme a Filippo Gravino (Veloce come il vento, Alaska, Fiore, Il primo re)e Guido Iuculano (Una vita tranquilla,può succedere, Questione di cuore, Alaska), ha girato i dieci episodi che compongono quest'inedita narrazione della storia di Roma in protoromano.è unaSky Original prodotta da Sky, Cattleya (parte di ITV Studios) e Groenlandia; iI primi due episodi saranno presentati in anteprima come evento speciale alla 15°edizione della Festa del Cinema di Roma venerdì 23 ...