Romani e calabresi alleati per la droga. Smantellata rete di narcos (Di martedì 20 ottobre 2020) Sodalizio di matrice calabrese smantellato alle prime luci dell'alba di oggi grazie all'operazione “Santo Domingo” messa in atto nelle province di Roma e Reggio Calabria, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coadiuvati dai Comandi dell'Arma territorialmente competenti, stanno dando esecuzione a un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 21 persone, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale composto da soggetti italiani (Romani e calabresi) e stranieri, contiguo alla ‘ndrangheta, attivo nel settore del narcotraffico internazionale. L'organizzazione operava a Roma e provincia, con intermediari sudamericani per l'acquisto ed il finanziamento di ingenti ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) Sodalizio di matrice calabrese smantellato alle prime luci dell'alba di oggi grazie all'operazione “Santo Domingo” messa in atto nelle province di Roma e Reggio Calabria, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coadiuvati dai Comandi dell'Arma territorialmente competenti, stanno dando esecuzione a un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 21 persone, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale composto da soggetti italiani () e stranieri, contiguo alla ‘ndrangheta, attivo nel settore del narcotraffico internazionale. L'organizzazione operava a Roma e provincia, con intermediari sudamericani per l'acquisto ed il finanziamento di ingenti ...

AnnaLu68097816 : RT @tempoweb: Romani e calabresi alleati per la droga. Smantellata rete di narcos #ndrangheta #carabinieri #roma - tempoweb : Romani e calabresi alleati per la droga. Smantellata rete di narcos #ndrangheta #carabinieri #roma… - infoitinterno : ‘Ndrangheta, traffico internazionale di droga: scoperta organizzazione composta da calabresi, romani e stranieri - Strill_it : Droga dal Sudamerica – Accordo tra calabresi e romani per lo spaccio a Roma: 21 arresti - civilttammente : Scrive da Reggio Calabria ma vuole fare l'eroe della legalità. Immaginate se gli juventini calabresi, siciliani, p… -

Ultime Notizie dalla rete : Romani calabresi ‘Ndrangheta, traffico internazionale di droga: scoperta organizzazione composta da calabresi, romani e stranieri Stretto web Romani e calabresi alleati per la droga. Smantellata rete di narcos

ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale composto da soggetti italiani (romani e calabresi) e stranieri, contiguo alla ‘ndrangheta, attivo nel settore del narcotraffico internazionale.

Narcotraffico, smantellata organizzazione romano-calabrese

ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale composto da italiani (romani e calabresi) e stranieri, contiguo alla 'ndrangheta, attivo nel settore del narcotraffico internazionale. L ...

ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale composto da soggetti italiani (romani e calabresi) e stranieri, contiguo alla ‘ndrangheta, attivo nel settore del narcotraffico internazionale.ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale composto da italiani (romani e calabresi) e stranieri, contiguo alla 'ndrangheta, attivo nel settore del narcotraffico internazionale. L ...