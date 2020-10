Roma, tutti negativi i tamponi effettuati nella giornata di ieri (Di martedì 20 ottobre 2020) Ottime notizie per la Roma e per Paulo Fonseca: sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati sul gruppo squadra La Roma prosegue l’avvicinamento alla prima sfida di Europa League del girone e conferma quanto già domenica mattina era emerso dai test pre Benevento. tutti i giocatori che, come da protocollo UEFA, ieri hanno svolto tamponi sono risultati negativi. Isolate, per il momento, le positività emerse al Covid-19 di Diawara (lunedì scorso) e Calafiori (sabato). La squadra resterà comunque in isolamento a Trigoria almeno fino alla partenza di domani per la Svizzera dove i giallorossi affronteranno lo Young Boys. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Ottime notizie per lae per Paulo Fonseca: sono risultatisul gruppo squadra Laprosegue l’avvicinamento alla prima sfida di Europa League del girone e conferma quanto già domenica mattina era emerso dai test pre Benevento.i giocatori che, come da protocollo UEFA,hanno svoltosono risultati. Isolate, per il momento, le positività emerse al Covid-19 di Diawara (lunedì scorso) e Calafiori (sabato). La squadra resterà comunque in isolamento a Trigoria almeno fino alla partenza di domani per la Svizzera dove i giallorossi affronteranno lo Young Boys. Leggi su Calcionews24.com

CarloCalenda : Per vincere le elezioni e per risollevare Roma bisogna parlare a tutti i cittadini e non rinchiudersi in un campo s… - ElenarussoTW : #BuonaGiornata a tutti! Scusatemi se oggi non posso salutarvi, grande fila alla #polizia per denunciare il furto de… - Roma : Il Roseto comunale, in occasione della fioritura autunnale, ha aperto i suoi cancelli al pubblico tutti i giorni da… - francotaratufo2 : RT @AndrexMarlow: Dopo @VittorioSgarbi e @CarloCalenda .. il sogno è aperto a tutti . La magia della nostra capitale ..Roma . https://t.co… - AndrexMarlow : RT @AndrexMarlow: Dopo @VittorioSgarbi e @CarloCalenda .. il sogno è aperto a tutti . La magia della nostra capitale ..Roma . https://t.co… -