Roma, tamponi drive in: arriva la prenotazione online (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma - La Regione Lazio ha avviato, in via sperimentale per una settimana, la prenotazione on line dei "tamponi drive in" in quattro zone di Roma . Lo si legge in una nota, a cura dell'Unità di crisi ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 ottobre 2020)- La Regione Lazio ha avviato, in via sperimentale per una settimana, laon line dei "in" in quattro zone di. Lo si legge in una nota, a cura dell'Unità di crisi ...

Affaritaliani : “I tamponi nasali sono inaffidabili nell'85% dei casi” Amici: “Diagnosi finora fatte possono essere sbagliate” Bomb… - DiMarzio : #ASRoma, sospiro di sollievo a Trigoria: tutti negativi i tamponi per i rientranti dalle Nazionali. Unico positivo… - Affaritaliani : Il dottor Mariano Amici presenta un esposto alla Procura di Repubblica di Roma. La bomba: “Le diagnosi di Covid-19… - zazoomblog : Roma tamponi drive in: arriva la prenotazione online - #tamponi #drive #arriva #prenotazione - rep_roma : Caos tamponi e prenotazione online: al via la sperimentazione nel Lazio [aggiornamento delle 16:04] -