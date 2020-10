Roma: smantellato insediamento abusivo nel Parco delle Tre Fontane, fermati 10 rumeni (FOTO) (Di martedì 20 ottobre 2020) Dieci le persone identificate questa mattina a seguito di un intervento congiunto tra il Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale e dall’ VIII Distretto Tor Carbone della Polizia di Stato in via Virgilio Maroso, all’interno del Parco delle Tre Fontane. Gli agenti, intervenuti per lo sgombero e la bonifica di un insediamento abusivo all’interno dei giardini, hanno fermato 10 persone di nazionalità rumena tra i 40 ed i 50 anni, sulle quali sono tuttora in corso accertamenti sull’identità e regolarità della loro posizione sul territorio nazionale. Sul posto operatori della Sala Operativa Sociale per l’eventuale assistenza alloggiativa e del Dipartimento Tutela Ambientale per la rimozione di masserizie, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 ottobre 2020) Dieci le persone identificate questa mattina a seguito di un intervento congiunto tra il Gruppo Tintoretto della Polizia Locale diCapitale e dall’ VIII Distretto Tor Carbone della Polizia di Stato in via Virgilio Maroso, all’interno delTre. Gli agenti, intervenuti per lo sgombero e la bonifica di unall’interno dei giardini, hanno fermato 10 persone di nazionalità rumena tra i 40 ed i 50 anni, sulle quali sono tuttora in corso accertamenti sull’identità e regolarità della loro posizione sul territorio nazionale. Sul posto operatori della Sala Operativa Sociale per l’eventuale assistenza alloggiativa e del Dipartimento Tutela Ambientale per la rimozione di masserizie, ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma smantellato ‘Ndrangheta, operazione in corso tra Reggio Calabria e Roma: smantellato gruppo di trafficanti di droga Stretto web Roma, narcotraffico internazionale: 21 arresti

(LaPresse) I carabinieri del Comado Provinciale di Roma hanno smantellato un sodalizio criminale di matrice calabrese e romana dedito al narcotraffico con base logistica nel quartiere 'La Rustica' del ...

Narcotraffico: smantellato sodalizio, base logistica a La Rustica

Nelle prime ore della mattina, nelle province di Roma e Reggio Calabria i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coadiuvati dai Comandi dell’Arma territorialmente competenti, hanno dato esecuzio ...

