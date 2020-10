Roma, Smalling preoccupa Fonseca: quali soluzioni contro il Milan? (Di martedì 20 ottobre 2020) Il problema al ginocchio di Chris Smalling porta Paulo Fonseca a studiare soluzioni alternative per lo Young Boys e la sfida contro il Milan Il colpo più atteso dell’estate ancora fermo ai box. Chris Smalling tiene in apprensione la Roma negli ultimi giorni: il difensore centrale inglese è fermo per una lieve distorsione al ginocchio accusata prima del match contro il Benevento. Adesso però la botta non è ancora assorbita e Fonseca inizia a guardarsi intorno per trovare la soluzione più adatta e congeniale agli schemi tattici giallorossi, in vista del doppio impegno tra Europa e campionato contro Young Boys e, soprattutto, Milan. Il tecnico portoghese spera di ... Leggi su zon (Di martedì 20 ottobre 2020) Il problema al ginocchio di Chrisporta Pauloa studiarealternative per lo Young Boys e la sfidailIl colpo più atteso dell’estate ancora fermo ai box. Christiene in apprensione lanegli ultimi giorni: il difensore centrale inglese è fermo per una lieve distorsione al ginocchio accusata prima del matchil Benevento. Adesso però la botta non è ancora assorbita einizia a guardarsi intorno per trovare la soluzione più adatta e congeniale agli schemi tattici giallorossi, in vista del doppio impegno tra Europa e campionatoYoung Boys e, soprattutto,. Il tecnico portoghese spera di ...

Federic52236412 : Scambio smalling mio per romagnoli suo?(in squadra ho anche i portieri della roma e pellegrini) @ProfidiAndrea @GruppoEsperti - MassimoLimiti : Da #Dzeko e Maicon a #Pedro e #Smalling: gli esclusi della Premier fanno bella la @OfficialASRoma #ASRoma - corgiallorosso : #Roma, tutti negativi i nuovi tamponi. #Smalling: ancora individuale - siamo_la_Roma : ?? Squadra in campo a Trigoria ?? Tutti negativi i tamponi ???? Lavoro individuale per Smalling #ASRoma - forzaroma : Da #Dzeko e #Maicon a #Pedro e #Smalling: gli esclusi della Premier fanno bella la #ASRoma -