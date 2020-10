(Di martedì 20 ottobre 2020) Stava rientrando ain auto, nel suo box privato, quando è stato avvicinato da due uomini con volto travisato da casco e passamontagna. Prima hanno sferrato alla vittima, undi 28 anni, dei pugni e poi gli hanno portato via undal valore di 30.000. E’ successo domenica sera, intorno alle 21, in via Adeodato Ressi. La vittima non ha avuto bisogno, fortunatamente, di cure mediche e ha raccontato agli agenti intervenuti sul posto che i due aggressori avevano un accento partenopeo. Sul caso indaga la Polizia per dare un volto e un nome ai malviventi. su Il Corriere della Città.

CatelliRossella : Alessandro Preziosi: 'Io ragazzo dell'Irpinia in viaggio attraverso i terremoti d'Italia' - CorriereCitta : Roma, ragazzo picchiato e rapinato nel garage di casa: rubato un Rolex da 30.000 euro - Cliath5 : @ViceRomero_Fut Ammazza che 'mucha investigación' hai fatto: la roma fu creata apposta nel 1927 su volere di mussol… - Michelle_17Q : Roma, in metro, ora: un ragazzo con la tuta arancione, quelle che indossano i portantini delle ambulanze, zaino ner… - lazzeripietro : RT @rosyefrati: Ora mi dite la differenza tra il ragazzo che ha ucciso il gatto e i mandanti e gli esecutori dei cinghiali a Roma? #cinghia… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ragazzo

Il Messaggero

Ossia sul ragazzo che idealizza l’amico – fenomeno tipico dell’adolescenza – non ne accetta il tradimento e la morte, si abbandona a gesti estremi in un’aria quasi surreale. Ma Ozon sa fermarsi un ...Come in molte altre zone simili di Roma lo spaccio non manca, cocaina soprattutto, così come il degrado abitativo. La dispersione scolastica è alta, d'altronde – è il ragionamento di uno dei ragazzi ...