Roma, Dzeko valuta il cambio di agente: la situazione (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo il mancato passaggio alla Juventus, Edin Dzeko valuta il cambio di agente seguendo l'esempio di Aleksandar Kolarov Secondo quanto riportato da Il Tempo, il capitano della Roma Edin Dzeko sta penando di cambiare agente passando da Silvano Martini ad Alessandro Lucci. Si tratta della stessa operazione effettuata da Aleksandar Kolarov prima del suo passaggio all'Inter.

