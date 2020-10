Roma, controlli antiprostituzione: meretrici e clienti multati… perché non avevano la mascherina (Di martedì 20 ottobre 2020) Continuano i servizi di Alto Impatto antiprostituzione e Movida da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e del Reparto Mobile di Roma. Nel corso dell’attività di controllo a tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano presso la Stazione della Metropolitana Linea B fermata Basilica San Paolo e in piazza Bartolomeo Romano, nelle vie frequentate da meretrici, i poliziotti hanno controllato 14 di loro: 5 delle quali sono state sanzionate in quanto non indossavano la mascherina, a 3 di loro è stato notificato l’ordine di allontanamento. Sanzionato anche un cliente poiché non indossava la mascherina ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 ottobre 2020) Continuano i servizi di Alto Impattoe Movida da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e del Reparto Mobile di. Nel corso dell’attività di controllo a tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano presso la Stazione della Metropolitana Linea B fermata Basilica San Paolo e in piazza Bartolomeono, nelle vie frequentate da, i poliziotti hanno controllato 14 di loro: 5 delle quali sono state sanzionate in quanto non indossavano la, a 3 di loro è stato notificato l’ordine di allontanamento. Sanzionato anche un cliente poiché non indossava la...

