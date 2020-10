Roberto Saviano | «Non diamo per scontata la nostra libertà»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 20 ottobre 2020) “Ci sono Paesi in cui ancora oggi baciarsi in pubblico è vietato. Molte cose che noiper scontate – come scegliere che musica ascoltare, che libro leggere, cosa studiare, o la libertà di poter giudicare il governo in un post, in un articolo, in una piazza – non sono per niente scontate. Tutti questi sono diritti conquistati, che vanno presidiati, e in gran parte del mondo combattere per questi diritti significa ancora rischiare di morire”. Inizia così un lungo post pubblicato sulla pagina Facebook di, divenuto virale in pochissimo tempo. Lo scrittore e giornalista è stato ospite di Fazio a “Che tempo che fa” domenica sera, insieme alla giornalista Nancy Porsia, coraggiosa cronista che da freelance sta raccontando l’orrore dei trafficanti di ...