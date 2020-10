Roberto Burioni difende Fedez e cita Elvis Presley: l’esempio della vaccinazione contro la polio negli USA (Di martedì 20 ottobre 2020) In un tweet Roberto Burioni difende Fedez dalle critiche arrivate dopo la sua campagna di sensibilizzazione sull’uso della mascherina. Il rapper, infatti, è stato invitato dal premier Giuseppe Conte a promuovere l’uso dei dispositivi di protezione attraverso i social, un appello rivolto anche a Chiara Ferragni. “Il premier Conte doveva arrivare a questo?” è la domanda più gettonata dal popolo dei social. Per rispondere alle polemiche è intervenuto il noto virologo Roberto Burioni che dal suo profilo ha raccontato un aneddoto su Elvis Presley. Lo scienziato, infatti, ha spiegato che nel 1956 gli Stati Uniti videro la copertura vaccinale contro la ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) In un tweetdalle critiche arrivate dopo la sua campagna di sensibilizzazione sull’usomascherina. Il rapper, infatti, è stato invitato dal premier Giuseppe Conte a promuovere l’uso dei dispositivi di protezione attraverso i social, un appello rivolto anche a Chiara Ferragni. “Il premier Conte doveva arrivare a questo?” è la domanda più gettonata dal popolo dei social. Per rispondere alle polemiche è intervenuto il noto virologoche dal suo profilo ha raccontato un aneddoto su. Lo scienziato, infatti, ha spiegato che nel 1956 gli Stati Uniti videro la copertura vaccinalela ...

