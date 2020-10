Rifiuti, discariche abusive nel Nord Italia. Sgominata organizzazione criminale (Di martedì 20 ottobre 2020) Blitz fra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. L’organizzazione coinvolta ha smaltito illecitamente circa 24mila tonnellate di Rifiuti Un decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal gip del di Milano su richiesta della Dda nei confronti di un’organizzazione ritenuta responsabile di “attività organizzate per il traffico illecito di Rifiuti, gestione di Rifiuti non … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 20 ottobre 2020) Blitz fra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. L’coinvolta ha smaltito illecitamente circa 24mila tonnellate diUn decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal gip del di Milano su richiesta della Dda nei confronti di un’ritenuta responsabile di “attività organizzate per il traffico illecito di, gestione dinon … L'articolo proviene da YesLife.it.

