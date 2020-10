Ricciardi: “Subito lockdown mirati giorno e notte a Milano e Napoli. State a casa e createvi la vostra bolla sociale” (Di martedì 20 ottobre 2020) “lockdown mirati giorno e notte a Milano e Napoli” “L’ultimo Dpcm ha alzato un po’ una mattonella per tutta Italia, ma ci sono delle aree in cui l’epidemia è fuori controllo. Per queste aree c’è bisogno di lockdown mirati, il giorno e la notte. Quali zone avrebbero bisogno di questi lockdown? Milano e Napoli assolutamente sì. Una chiusura mirata di tutte le attività non essenziali, con scuole aperte, attività produttive e fabbriche, ad esempio”. Lo ha suggerito Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, in un’intervista a Un ... Leggi su tpi (Di martedì 20 ottobre 2020) “” “L’ultimo Dpcm ha alzato un po’ una mattonella per tutta Italia, ma ci sono delle aree in cui l’epidemia è fuori controllo. Per queste aree c’è bisogno di, ile la. Quali zone avrebbero bisogno di questiassolutamente sì. Una chiusura mirata di tutte le attività non essenziali, con scuole aperte, attività produttive e fabbriche, ad esempio”. Lo ha suggerito Walter, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, in un’intervista a Un ...

