Ricciardi | Lockdown mirati a Milano e Napoli

(Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos Salute) - "Ci sono alcune aree del Paese dove l'epidemia è fuori controllo e c'è bisogno di. Ad esempio a. Penso alla chiusura delle attività non essenziali per un tempo limitato per bloccare la circolazione esponenziale del virus". Lo ha suggerito Walter, consigliere del ministro della Salute per l'emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica di Roma, ospite di 'Un giorno da pecora' su Radio1. "Se non si fannooggi, tra 2-3 settimane si dovrà chiudere tutto", ha aggiunto.