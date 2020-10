Repubblica: Palestre a rischio chiusura. Il Cts non ha mai approvato il protocollo (Di martedì 20 ottobre 2020) È scontro sulla possibile chiusura di Palestre e centri sportivi paventata domenica dal Premier Conte. Dopo l’annuncio, spiega Repubblica, i social del ministero dello Sport sono stati inondati di segnalazioni che testimoniano l’osservanza delle linee guida Senza sapere, però, che quel protocollo, redatto dal ministero dello Sport, non è mai stato validato dal Comitato tecnico scientifico. Che, anzi, il 18 maggio lo aveva rispedito indietro con osservazioni (distanziamento troppo ridotto in spazi chiusi con impianti di aerazione quasi sempre inadeguati) cui non è mai stato dato alcun seguito. Spadafora è già al lavoro co una serie di incontri per arrivare ad una possibile revisione delle linee guida, ma non è allo studio alcun nuovo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 ottobre 2020) È scontro sulla possibiledie centri sportivi paventata domenica dal Premier Conte. Dopo l’annuncio, spiega, i social del ministero dello Sport sono stati inondati di segnalazioni che testimoniano l’osservanza delle linee guida Senza sapere, però, che quel, redatto dal ministero dello Sport, non è mai stato validato dal Comitato tecnico scientifico. Che, anzi, il 18 maggio lo aveva rispedito indietro con osservazioni (distanziamento troppo ridotto in spazi chiusi con impianti di aerazione quasi sempre inadeguati) cui non è mai stato dato alcun seguito. Spadafora è già al lavoro co una serie di incontri per arrivare ad una possibile revisione delle linee guida, ma non è allo studio alcun nuovo ...

Dopo il nuovo Dpcm, in molti si sono chiesti quali attività sportive possono proseguire e quali no. Per fare un esempio: la squadra di una scuola calcio di giovanissimi o pulcini potrà continuare ad a ...

