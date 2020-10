Report Commissione Finanze | 20 ottobre

Leggi su dire

(Di martedì 20 ottobre 2020) In mattinata si sono aperti i lavori della Commissione consiliare Finanze in seduta pubblica, relativamente al Comma Comunicazioni, in cui i commissari di opposizione hanno sollevato alcuni temi rispetto cui poi è intervenuto in replica il Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti. In primis, Andrea Zafferani, Rf, ha chiesto, tra le altre cose, se il governo, e in particolare la Segreteria di Stato Finanze, avessero predisposto un piano economico per affrontare la seconda ondata dell’emergenza sanitaria. “Sulla questione Covid è calato il silenzio a San Marino- osserva Zafferani- I dati ancora da noi sembrano tranquillizzanti, ma bisogna essere pronti, in termini economici il governo ha predisposto piani di intervento?”.