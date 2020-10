Rennes-Krasnodar oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League 2020/2021 (Di martedì 20 ottobre 2020) Stade Rennais e Krasnodar si affrontano all’esordio nel gruppo E di Champions League 2020/2021. Coinvolte nel girone di Chelsea e Siviglia, le due compagini vogliono iniziare con il piede giusto per alimentare le speranze di poter contendere alle due rivali più blasonate un posto negli ottavi di finale. Martedì 20 ottobre alle ore 21.00 andrà in scena la sfida che sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport al canale 257, disponibile anche la diretta streaming sulla piattaforma di Sky Go. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Stade Rennais esi affrontano all’esordio nel gruppo E di. Coinvolte nel girone di Chelsea e Siviglia, le due compagini vogliono iniziare con il piede giusto per alimentare le speranze di poter contendere alle due rivali più blasonate un posto negli ottavi di finale. Martedì 20 ottobre alle ore 21.00 andrà in scena la sfida che sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport al257, disponibile anche lasulla piattaforma di Sky Go.

AleBaroAB : L'italo-francese Cabella del Krasnodar positivo... non è partito per Rennes dove i tori verdi domani sera esordiran… - zazoomblog : Rennes-Krasnodar (martedì ore 21): formazioni quote pronostici - #Rennes-Krasnodar #(martedì - infobetting : Rennes-Krasnodar (martedì, ore 21): formazioni, quote, pronostici - Calciodiretta24 : Rennes – Krasnodar: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - Fantacalciok : Rennes – Krasnodar: cronaca diretta live, risultato in tempo reale -