iltirreno : ?? Depositata la proposta di iniziativa popolare promossa dal sindaco di Stazzema. «Simboli e oggetti vengono esibit… - TgLa7 : #Covid19 A trainare il boom di casi è la #Lombardia +1844, seguita da #Campania +818, #Veneto +657, #Toscana +575 e… - autonomia_op : RT @MaryNewsWeb: #Cannabis curativa, il ministero blocca le consegne a casa. Allarme dei medici - 4Tchat : RT @MaryNewsWeb: #Cannabis curativa, il ministero blocca le consegne a casa. Allarme dei medici - FirenzePost : Regione Toscana: Giani completa la giunta (Aula convocata domani alle 15) -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Toscana

Un estenuante tira e molla dopo il diktat di Italia viva: «la sanità o stiamo fuori» Il governatore lascia una casella vuota per i renziani e rinvia la decisione a domani ...TOSCANA " «La situazione del lavoro in Toscana è difficilissima, ma diventerà drammatica se non verranno presi provvedimenti. Serve un intervento deciso e importante della Regione e serve subito». A ...