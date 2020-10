Regione Campania, Mario Casillo confermato capogruppo del Pd in Consiglio (Di martedì 20 ottobre 2020) Sarà Mario Casillo il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale della Campania. Casillo viene confermato quindi nel ruolo che ha già ricoperto nella scorsa legislatura, conclusa con le elezioni del 20 e 21 settembre che hanno visto la rielezione a governatore di Vincenzo De Luca. Nell’occasione, Casillo ha raccolto ben 42.350 preferenze, risultando di gran lunga il candidato consigliere più votato in Campania. “Sono estremamente contento per la riconferma di Mario Casillo come capogruppo del Pd Campania”, commenta Marco Sarracino, segretario metropolitano del Pd di Napoli, che parla di “un risultato ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 ottobre 2020) Saràildel Partito democratico inregionale dellavienequindi nel ruolo che ha già ricoperto nella scorsa legislatura, conclusa con le elezioni del 20 e 21 settembre che hanno visto la rielezione a governatore di Vincenzo De Luca. Nell’occasione,ha raccolto ben 42.350 preferenze, risultando di gran lunga il candidato consigliere più votato in. “Sono estremamente contento per la riconferma dicomedel Pd”, commenta Marco Sarracino, segretario metropolitano del Pd di Napoli, che parla di “un risultato ...

FrayJosepho : Il governatore della regione italiana della Campania è il mio idolo. Assolutamente. - VincenzoDeLuca : ??COVID-19, RESPINTI I RICORSI SULLA SCUOLA IL TAR DÀ RAGIONE ALLA REGIONE CAMPANIA Leggi la news ??… - dellorco85 : In Regione Campania 85 su 113 posti di terapia intensiva sono occupati. A Napoli i posti letto Covid sono finiti. A… - CosenzaChannel : Dopo la Regione #Lombardia anche in #Campania ci si prepara al coprifuoco. #DeLuca: «Avremmo voluto farlo a fine ot… - praparelli : RT @SkyTG24: #Covid_19 In #Campania è record di contagi: è la prima regione per tasso di positività -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid Campania, De Luca: "Da venerdì coprifuoco alle 23"

Napoli, 20 ott. (Adnkronos) - La Regione Campania chiederà il coprifuoco dalle ore 23 nel fine settimana già a partire dal prossimo venerdì. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo ...

L'annuncio di De Luca: “Da venerdì lockdown alle 23”

Il blocco di tutte attività e della mobilità da questo fine settimana in poi". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Volevamo partire - ha detto - dall'ultimo week ...

Napoli, 20 ott. (Adnkronos) - La Regione Campania chiederà il coprifuoco dalle ore 23 nel fine settimana già a partire dal prossimo venerdì. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo ...Il blocco di tutte attività e della mobilità da questo fine settimana in poi". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Volevamo partire - ha detto - dall'ultimo week ...