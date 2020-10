Reggina-Cosenza: formazioni e dove vederla (Di martedì 20 ottobre 2020) Stasera 20 Ottobre 2020 nello Stadio Oreste Granillo alle ore 21:00 si disputerà la partita Reggina-Cosenza di Serie B. Sia la Reggina che il Cosenza arrivano al derby da imbattute. Gli amaranto di Mimmo Toscano hanno raccolto due pareggi contro Salernitana ed Entella e un successo casalingo contro il Pescara. Il Cosenza, invece, ha agguantato tre pareggi di fila, di cui due in rimonta contro squadre più attrezzate come Spal e Cittadella. Leggi anche: Pronostico di Chievo-Brescia, 4a giornata di Serie B Reggina-Cosenza: formazioni Reggina (4-3-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Gasparetto; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Mastour; Menez, Denis.Cosenza (3-4-3): Falcone; ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 ottobre 2020) Stasera 20 Ottobre 2020 nello Stadio Oreste Granillo alle ore 21:00 si disputerà la partitadi Serie B. Sia lache ilarrivano al derby da imbattute. Gli amaranto di Mimmo Toscano hanno raccolto due pareggi contro Salernitana ed Entella e un successo casalingo contro il Pescara. Il, invece, ha agguantato tre pareggi di fila, di cui due in rimonta contro squadre più attrezzate come Spal e Cittadella. Leggi anche: Pronostico di Chievo-Brescia, 4a giornata di Serie B(4-3-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Gasparetto; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Mastour; Menez, Denis.(3-4-3): Falcone; ...

ZZiliani : COMUNICATO. L’AIA rende noto che la designazione di #Fourneau come quarto uomo per il match Reggina-Cosenza fa part… - Reggina_1914 : IT'S DERBY TIME! ???? ?? DAY 4 ?? Cosenza Calcio ?? 9 p.m. ?? Oreste Granillo (RC) #ItsDerbyTime #RgiCos #SerieBKT - periodicodaily : Reggina-Cosenza: formazioni e dove vederla - PeriodicoDaily Sport #RegginaCosenza - FilippoMammi : Oggi al Granillo torna in @Lega_B il derby calabrese per eccellenza, @Reggina_1914 - @CosenzaOfficial #calcio… - MomentiCalcio : #SerieB, tutti già in campo: si gioca oggi il turno infrasettimanale con il derby #Reggina-#Cosenza -