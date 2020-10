Recovery Fund, anche i giovani dicono la loro: priorità a lavoro e istruzione. “Ecco le nostre cinque proposte concrete, il governo ci ascolti” (Di martedì 20 ottobre 2020) Luca, Gabriella, Arianna, Maria Paola, Patrick, Alberto, Rosanna e Sofia. Non sono nomi di fantasia. Ma otto ragazzi e ragazze tra i 17 e i 35 anni che chiedono di essere parte attiva del cambiamento che sarà reso possibile dal Recovery Fund, visto che, come ricordato dal premier Giuseppe Conte durante una visita a Norcia, la “sfida” del piano europeo è rivolta proprio alle nuove generazioni. Insieme ad altri migliaia di coetanei hanno risposto a un sondaggio lanciato dalla piattaforma Change.org che chiedeva loro quali fossero le priorità da affrontare grazie al fondo europeo. Le risposte sono state chiare: lavoro e istruzione sono le tematiche su cui bisogna investire, seguite da sanità (scelta dal 17,5% dei giovani partecipanti alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Luca, Gabriella, Arianna, Maria Paola, Patrick, Alberto, Rosanna e Sofia. Non sono nomi di fantasia. Ma otto ragazzi e ragazze tra i 17 e i 35 anni che chiedono di essere parte attiva del cambiamento che sarà reso possibile dal, visto che, come ricordato dal premier Giuseppe Conte durante una visita a Norcia, la “sfida” del piano europeo è rivolta proprio alle nuove generazioni. Insieme ad altri migliaia di coetanei hanno risposto a un sondaggio lanciato dalla piattaforma Change.org che chiedevaquali fossero le priorità da affrontare grazie al fondo europeo. Le risposte sono state chiare:sono le tematiche su cui bisogna investire, seguite da sanità (scelta dal 17,5% deipartecipanti alla ...

borghi_claudio : ****** BREAKING NEWS ****** LA SPAGNA RIFIUTA I PRESTITI DEL RECOVERY FUND - HuffPostItalia : Non solo il Mes: Spagna e Portogallo rifiutano anche i prestiti del Recovery Fund - borghi_claudio : @maurizioft @sarabanda_ Infatti i prestiti del recovery fund non vanno assolutamente presi. - BrunoGiovanni6 : RT @Affaritaliani: Recovery, no di Spagna e Portogallo Rinunciano a 80 miliardi di prestiti - lardoliberal : @fattoquotidiano A seguire Più Covid Più monopattini Nessuno vuole il recovery fund Meno 5 stelle Fine Covid C… -