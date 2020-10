Reali d’Olanda, vacanze in pieno lockdown: l’ira del popolo li costringe al rientro dopo un giorno (Di martedì 20 ottobre 2020) Una vacanza in Grecia proprio mentre i cittadini olandesi sono alle prese con un (parziale) lockdown da coronavirus. E mentre il governo sconsiglia i viaggi all’estero. Re Guglielmo Alessandro e la regina consorte, Máxima Zorreguieta Cerruti, stavolta l’hanno fatta grossa. Scatenando una bufera. Contro i reali si sono scagliati Parlamento, stampa e gente comune. Tutti uniti contro quello che è parso uno sberleffo al popolo olandese costretto a nuove misure restrittive per l’altissimo numero di contagiati. Leggi su vanityfair (Di martedì 20 ottobre 2020) Una vacanza in Grecia proprio mentre i cittadini olandesi sono alle prese con un (parziale) lockdown da coronavirus. E mentre il governo sconsiglia i viaggi all’estero. Re Guglielmo Alessandro e la regina consorte, Máxima Zorreguieta Cerruti, stavolta l’hanno fatta grossa. Scatenando una bufera. Contro i reali si sono scagliati Parlamento, stampa e gente comune. Tutti uniti contro quello che è parso uno sberleffo al popolo olandese costretto a nuove misure restrittive per l’altissimo numero di contagiati.

