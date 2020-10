Real Madrid, Zidane: “Meritiamo le critiche, ma supereremo questo momento” (Di martedì 20 ottobre 2020) Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, si è detto sicuro che la sua squadra riuscirà a reagire dopo la sconfitta in campionato con il Cadice: “Meritiamo le critiche, io per primo, ma supereremo questo momento. Abbiamo sempre dimostrato che sappiamo reagire nei momenti complicati, sappiamo di poter fare meglio e che riusciremo a farlo. Basta guardarsi in giro, tante squadre hanno avuto difficolta’ in questo avvio di stagione e io sono certo che miglioreremo. Barcellona? Pensiamo solo alla gara di domani, a una sfida contro una squadra molto competitiva e che ha dimostrato negli anni il suo valore. Isco è un grande giocatore lo ha ... Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Il tecnico del, Zinedine, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, si è detto sicuro che la sua squadra riuscirà a reagire dopo la sconfitta in campionato con il Cadice: “Meritiamo le, io per primo, mamomento. Abbiamo sempre dimostrato che sappiamo reagire nei momenti complicati, sappiamo di poter fare meglio e che riusciremo a farlo. Basta guardarsi in giro, tante squadre hanno avuto difficolta’ inavvio di stagione e io sono certo che miglioreremo. Barcellona? Pensiamo solo alla gara di domani, a una sfida contro una squadra molto competitiva e che ha dimostrato negli anni il suo valore. Isco è un grande giocatore lo ha ...

