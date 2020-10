Raoul Bova ingrassato di 20 chili in un momento difficile della sua vita (Foto) (Di martedì 20 ottobre 2020) In meno di due anni Raoul Bova ha perso i suoi genitori, un dolore a cui si sono aggiunte altre difficoltà e l’attore si è ritrovato ingrassato di 20 chili (Foto). Oggi sta benissimo, ha ritrovato il suo equilibrio ed è riuscito a ripartire in tutto ma a Tv Sorrisi e Canzoni ha voluto confessare il suo periodo difficile. Nel gennaio del 2018 Raoul Bova ha perso suo padre, l’anno successivo a novembre ha detto addio a sua madre. Stava male ma in più anche il lavoro non andava molto bene, si era rotto una gamba, il riposo forzato e le cure gli avevano regalato tanti chili in più. Un insieme di dispiaceri e dolori ma il 49enne che da anni ammiriamo in tante fiction oggi ha tante cose da dire, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 ottobre 2020) In meno di due anniha perso i suoi genitori, un dolore a cui si sono aggiunte altre difficoltà e l’attore si è ritrovatodi 20). Oggi sta benissimo, ha ritrovato il suo equilibrio ed è riuscito a ripartire in tutto ma a Tv Sorrisi e Canzoni ha voluto confessare il suo periodo. Nel gennaio del 2018ha perso suo padre, l’anno successivo a novembre ha detto addio a sua madre. Stava male ma in più anche il lavoro non andava molto bene, si era rotto una gamba, il riposo forzato e le cure gli avevano regalato tantiin più. Un insieme di dispiaceri e dolori ma il 49enne che da anni ammiriamo in tante fiction oggi ha tante cose da dire, ...

