Raoul Bova ingrassato – “20 kg in più per il dolore” (Di martedì 20 ottobre 2020) Raoul Bova è ingrassato e le fan sono molto preoccupate per il suo stato di salute. Il sex symbol del piccolo schermo ha attraversato un brutto periodo: da quando ha perso i genitori è crollato in un vortice senza fine. Il padre e la madre di Raoul Bova sono scomparsi infatti a distanza ravvicinata. Il primo due anni fa, la seconda nel novembre dell’anno scorso. Raoul Bova ingrassato, “Ora mi alleno tutti i giorni” La brutta parentesi sembra ormai finita e anche se Raoul Bova è ingrassato, il peggio è ormai passato. L’attore è riuscito a tornare a vivere grazie al nuoto, una disciplina che gli ha permesso di superare il dolore per la perdita di ... Leggi su giornal (Di martedì 20 ottobre 2020)e le fan sono molto preoccupate per il suo stato di salute. Il sex symbol del piccolo schermo ha attraversato un brutto periodo: da quando ha perso i genitori è crollato in un vortice senza fine. Il padre e la madre disono scomparsi infatti a distanza ravvicinata. Il primo due anni fa, la seconda nel novembre dell’anno scorso., “Ora mi alleno tutti i giorni” La brutta parentesi sembra ormai finita e anche se, il peggio è ormai passato. L’attore è riuscito a tornare a vivere grazie al nuoto, una disciplina che gli ha permesso di superare il dolore per la perdita di ...

