Raoul Bova confessa | “Avevo paura di morire”

Raoul Bova diventa scrittore. L'attore ha deciso di raccontarsi nell'autobiografia "Le regole dell'acqua" in cui ci accompagna in tanti episodi della sua vita. Episodi legati a quello che gli ha insegnato l'acqua quando era una giovane promessa del nuoto e a fare l'attore neanche ci pensava… A Tv Sorrisi e Canzoni Raoul Bova racconta il perchè ha deciso di scrivere un libro sulla sua vita. "Non è una

Raoul Bova ha scritto il suo primo libro, “Le regole dell'acqua”. Si tratta di un romanzo dedicato ai suoi quattro figli, Alessandro e Francesco, nati dal matrimonio con Chiara Giordano, e Luna e Alma ...

Cinema, stasera a Roma la presentazione del corto di Muccino fortemente voluto da Jole Santelli

Un viaggio ricco di visioni e di esperienze sensoriali che seguirà la vicenda di un uomo (Raoul Bova) che accompagna per la prima volta la sua compagna spagnola alla scoperta della sua terra d'origine ...

