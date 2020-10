Ragazzina finge rapina nella propria abitazione

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzina finge

La Repubblica

PISTOIA (20 ottobre 2020) - A 13 anni ha inscenato una finta rapina in casa per avere più attenzione dai genitori, troppo impegnati col lavoro. È quanto ha ammesso la stessa ragazzina come riferito ...Ermanno è un ragazzo che passa i suoi giorni tra slot machine e piccoli furti. Lena arriva in Italia dalla Polonia per vendere la bambina che porta in grembo e poter iniziare così una nuova vita.