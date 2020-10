Radeon RX 6000 | le precauzioni di AMD in vista dell’uscita

(Di martedì 20 ottobre 2020) Per evitare lanci disastrosi come quelli di RTX 3090 e 3080, AMD sta prendendo diversecontro bot e scalper per l’uscita delleRXAMD impara dagli errori di NVIDIA, e visto che l’epidemia ha sicuramente avuto un impatto anche sulla quantità diRXprodotte, si prepara a gestire bot e scalper. Questi ultimi sono coloro che riescono ad acquistare una o più copie di un prodotto molto richiesto e con disponibilità limitata (spesso proprio sfruttando bot), per poi rivenderlo a prezzi molto più alti. Nel caso delle RTX 3080 di NVIDIA, si era arrivati addirittura a superare i 10.000 euro. AMD: tutte lerichieste ai rivenditori indell’uscita delle...

Per evitare lanci disastrosi come quelli di RTX 3090 e 3080, AMD sta prendendo diverse precauzioni contro bot e scalper per l'uscita delle Radeon RX 6000.Nuove indiscrezioni suggeriscono quali novità starebbe per lanciare sul mercato AMD con le schede RDNA basate su chip Navi 21 e Navi 22. La dotazione in termini di memoria VRAM presente nelle schede v ...